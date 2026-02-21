Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, взять село под контроль удалось благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад".

При этом общие потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за сутки составили порядка 1 265 человек.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что спецификой СВО стало формирование зон сплошного огневого поражения вдоль всей линии боевого соприкосновения. Он пояснил, что речь идет о полосе местности глубиной до 15 километров от переднего края, в которой по войскам противника наносится массированное огневое поражение.

Также генерал-полковник сообщил, что ВСУ за время проведения СВО потеряли более 1,5 миллиона человек. При этом только с начала 2025 года Украина лишилась более 520 тысяч военнослужащих.

