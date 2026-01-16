Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 20:42

Политика

Генерал-полковник Кузовлев заявил, что ВС РФ контролируют все районы Купянска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Все районы Купянска находятся под контролем российской армии, несмотря на безуспешные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в город. Об этом заявил командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев на совещании главы Минобороны Андрея Белоусова, передает РИА Новости.

Мероприятие прошло на пункте управления группировкой. Министр выслушал доклады о действиях военных на линии боевого соприкосновения и вручил бойцам "Запада" госнаграды за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне спецоперации.

В декабре 2025 года силы группировки освободили 6 населенных пунктов и свыше 155 квадратных километров. Ведется работа над взятием под контроль еще 10 пунктов.

Всего за 2 недели января российские военнослужащие освободили более 300 квадратных километров и около 8 населенных пунктов, рассказал ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, войска России ведут наступление практически по всем направлениям в зоне СВО. Продолжается выполнение поставленных задач.

Генерал Кузовлев заявил, что наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха

Читайте также


политика

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика