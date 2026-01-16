Генерал-полковник Кузовлев заявил, что ВС РФ контролируют все районы Купянска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Все районы Купянска находятся под контролем российской армии, несмотря на безуспешные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в город. Об этом заявил командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев на совещании главы Минобороны Андрея Белоусова, передает РИА Новости.

Мероприятие прошло на пункте управления группировкой. Министр выслушал доклады о действиях военных на линии боевого соприкосновения и вручил бойцам "Запада" госнаграды за проявленные мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне спецоперации.

В декабре 2025 года силы группировки освободили 6 населенных пунктов и свыше 155 квадратных километров. Ведется работа над взятием под контроль еще 10 пунктов.

Всего за 2 недели января российские военнослужащие освободили более 300 квадратных километров и около 8 населенных пунктов, рассказал ранее глава Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, войска России ведут наступление практически по всем направлениям в зоне СВО. Продолжается выполнение поставленных задач.