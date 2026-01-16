16 января, 12:34Политика
ВС РФ освободили Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия взяла под контроль Закотное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Освободить данный населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
Кроме того, Вооруженным силам России удалось взять под контроль Жовтневое в Запорожской области. Освободить данное село удалось подразделениям группировки войск "Восток", которые постепенно продвигались в глубину обороны противника.
Ранее российские войска освободили Комаровку в Сумской области. По данным Минобороны, освободить населенный пункт удалось благодаря активным и решительным действиям группировки войск "Север".
