16 января, 12:34

Политика

ВС РФ освободили Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Закотное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить данный населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Кроме того, Вооруженным силам России удалось взять под контроль Жовтневое в Запорожской области. Освободить данное село удалось подразделениям группировки войск "Восток", которые постепенно продвигались в глубину обороны противника.

Ранее российские войска освободили Комаровку в Сумской области. По данным Минобороны, освободить населенный пункт удалось благодаря активным и решительным действиям группировки войск "Север".

ВС РФ освободили населенный пункт Комаровка в Сумской области

Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

