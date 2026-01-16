Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Закотное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить данный населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.

Кроме того, Вооруженным силам России удалось взять под контроль Жовтневое в Запорожской области. Освободить данное село удалось подразделениям группировки войск "Восток", которые постепенно продвигались в глубину обороны противника.

Ранее российские войска освободили Комаровку в Сумской области. По данным Минобороны, освободить населенный пункт удалось благодаря активным и решительным действиям группировки войск "Север".

