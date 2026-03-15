15 марта, 22:38

Политика

КСИР заявил, что атаковал крылатыми ракетами четыре базы США в регионе

Фото: 123RF.com/azesm178

Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что нанес ракетные удары одновременно по четырем военным базам в США в регионе. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на пресс-релиз штаба.

По информации КСИР, были атакованы авиабаза Али ас-Салем и Аль-Адири в Кувейте, Ад-Дафра в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне. Уточняется, что для удара применялись ударные БПЛА, а также "различные типы баллистических ракет и крылатые ракеты с усовершенствованными боеголовками".

Как указано в заявлении, "иранские ВС за последние несколько дней уничтожили более 80% стратегических радаров и других важных объектов на военных базах США".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи сказал, что пока нет каких-либо конкретных инициатив по прекращению конфликта, однако Тегеран будет приветствовать ту, которая приведет к справедливому окончанию боевых действий.

