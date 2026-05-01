01 мая, 21:55Происшествия
Три человека погибли в ДТП с легковым авто и грузовиком в Дагестане
Три человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.
По информации ведомства, инцидент произошел на трассе "Астрахань-Махачкала" в Кизлярском районе. Водитель автомобиля Лада Нива не справился с управлением и совершил наезд на встречную полосу движения, после чего врезался в грузовик Volvo.
Водитель легкового автомобиля и два его пассажира скончались на месте от полученных травм.
Ранее пять человек пострадали в аварии с автобусом в Хабаровске. Водитель наехал на световую опору. Пассажиров, получивших травмы, доставили в медучреждение.
До этого на дороге Курск-Льгов – Рыльск в Курской области столкнулись два автомобиля. Пострадали шесть человек, трое из них – дети. Все были госпитализированы.
