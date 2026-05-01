Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 21:55

Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковым авто и грузовиком в Дагестане

Фото: depositphotos/blinow61

Три человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.

По информации ведомства, инцидент произошел на трассе "Астрахань-Махачкала" в Кизлярском районе. Водитель автомобиля Лада Нива не справился с управлением и совершил наезд на встречную полосу движения, после чего врезался в грузовик Volvo.

Водитель легкового автомобиля и два его пассажира скончались на месте от полученных травм.

Ранее пять человек пострадали в аварии с автобусом в Хабаровске. Водитель наехал на световую опору. Пассажиров, получивших травмы, доставили в медучреждение.

До этого на дороге Курск-Льгов – Рыльск в Курской области столкнулись два автомобиля. Пострадали шесть человек, трое из них – дети. Все были госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом на трассе М-4 около Ступина

происшествияДТПрегионы

