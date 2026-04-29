Дело возбуждено после ДТП с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье

Фото: МАХ/"СК Подмосковья"

Уголовное дело возбудили после ДТП с участием автобуса на трассе М-4 "Дон" в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Случившееся подпадает под статью об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших травмирование людей.

Сейчас в рамках расследования правоохранители осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей, а также выясняют все обстоятельства инцидента.

Авария на 117-м километре федеральной трассы М-4 "Дон" в округе Кашира по направлению в сторону Москвы произошла 29 апреля. Там водитель микроавтобуса Fiat Ducato наехал на легковой автомобиль Volkswagen Touareg, стоявший на дороге после другого ДТП.

В результате пострадали 10 человек. Из них шесть были госпитализированы сразу, а еще одного планировалось транспортировать вертолетом санавиации. Кроме того, ЧП повлияло на транспортный поток, из-за чего движение на 117-м километре М-4 в сторону Воронежа было ограничено.

