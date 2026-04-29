Музей транспорта Москвы анонсировал запуск квеста "Тур Культур"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Музей транспорта Москвы анонсировал запуск городского квеста "Тур Культур". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В этот раз мероприятие будет длится не один день, а целую неделю. Темой сезона станет коллекционирование.

"С 5 по 11 мая Музей транспорта Москвы проведет городской квест "Тур Культур" <...>. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно поддерживать городские культурные инициативы", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Основными локациями были выбраны Северный и Южный речные вокзалы, а также ВДНХ. При даче правильных ответов на вопросы у павильона № 26 участникам будет предоставлен бесплатный доступ на новую выставку "Иномарка".

Вместе с тем горожан ждут три уровня испытаний: от легкого (1 балл) до сложного без подсказок (3 балла). Всего будет четыре победителя, которые получат приглашение на ралли 16 мая. Они смогут занять места в автомобиле и войти в команды с штурманами и пилотами.

Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в чат-боте соцсети "ВКонтакте", который пришлет напоминание в день начала квеста.

Ранее Музей транспорта Москвы подготовил новый экскурсионный маршрут. В рамках рейса "Метро спортивное" все желающие смогут узнать, как в архитектуре столичного метрополитена воплощена тема спорта и физической культуры.

Экскурсоводы расскажут о портретах спортсменов в метро, общих деталях на стадионе "Динамо" и одноименной станции, шахматной доске под ногами пассажиров "Театральной", теме прыжков с парашютом в оформлении "Маяковской", а также об истории культурной галереи Матвея Манизера на "Площади революции".

Кроме того, экскурсия позволит больше узнать о таких "спортивных" станциях, как "Спартак", "ЦСКА" и "Яхромская".