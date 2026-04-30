Житель Волгоградской области пострадал в результате атаки ВСУ

Житель Волгоградской области получил осколочное ранение ноги при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в телеграм-канале.

Пострадавший был госпитализирован. Также в результате атаки было повреждено жилое домовладение в Алексеевском районе.

Ранее три мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атак украинских БПЛА. В селе Головино был ранен водитель легкового автомобиля. В Валуйскую больницу обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково.

В селе Волчья Александровка от удара БПЛА мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ног. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.