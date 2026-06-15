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15 июня, 20:38

Политика

Евросоюз и Украина начали переговоры о вступлении

Фото: 123RF.com/vapi

Евросоюз и Украина официально приступили к переговорам о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге. Об этом рассказал председатель Европейского совета Антониу Кошта на своей странице в соцсети X.

"Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС", – написал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что страны Евросоюза достигли согласия по открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии. По ее словам, открытый на межправительственной конференции кластер "Основы" затронет ключевые принципы и ценности ЕС, в том числе верховенство права и работу демократических институтов.

Также Международный валютный фонд (МВФ) и Украина пришли к предварительному соглашению о выделении нового транша кредитных средств в размере 690 миллионов долларов.

При этом немецкий канцлер Фридрих Мерц в мае предлагал предоставить Украине статус ассоциированного члена Евросоюза в качестве промежуточного шага к полноценному членству. Он отметил, что такой особый статус позволил бы Киеву отправлять своих чиновников на саммиты ЕС и встречи министров.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский назвал данное предложение несправедливым. В частности, ему не понравилось, что у Киева не будет права голоса, несмотря на присутствие в ЕС.

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