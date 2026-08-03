Новый "Человек-паук" собрал свыше 900 млн долларов в прокате за первые выходные

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Новый день"; режиссер – Дестин Дэниел Креттон; производство – Canada Audio Visual Tax Credit, Columbia Pictures do Brasil, Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB)

Фильм "Человек-паук. Новый день" (Spider-Man: Brand New Day) собрал 927 миллионов долларов в прокате за первые выходные, заняв второе место в истории по этому показателю. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга кинопроката США Rentrak.

Более трети суммы – 355 миллионов долларов – пришлось на американский рынок. По этому показателю лента лишь незначительно уступила рекордсмену "Мстители. Финал" (Avengers: Endgame, 2019), продажи билетов на который в первые выходные в США составили 357 миллионов долларов (467 миллионов с поправкой на инфляцию).

В мировом рейтинге новый "Человек-паук" также на второй строчке с 927 миллионами долларов против 1,2 миллиарда у "Мстителей" в 2019 году (1,6 миллиарда с учетом инфляции).

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на студию Motion Picture Group, пятая часть международного проката пришлась на Китай.

Представитель Rentrak Пол Дергарабедиан отметил, что прошедшие выходные стали самыми кассовыми для американской киноиндустрии в целом. Это связано с выходом как "Человека-паука", так и вышедшей "Одиссеи" Кристофера Нолана.

Несмотря на это, американский кинорынок до сих пор не восстановился до уровня 2019 года, предшествовавшего пандемии COVID-19. Продажи билетов в 2026 году на 10% выше, чем за тот же период годом ранее, но на 16% меньше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в новом "Человеке-пауке" звучит трек певицы Монеточки (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иностранным агентом). Сама исполнительница рассказала, что начала осознавать происходящее только после выхода из кинозала.

Певица думала, что песня заиграет тихонечко на фоне, однако она звучала громко, на весь зал. Монеточка призналась, что у нее "просто замерло сердце".