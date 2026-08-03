Жара до 36 градусов ожидается в ряде регионов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ближайшие дни в ряде регионов Сибири и Центрального федерального округа (ЦФО) России ожидается сильная жара, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости.

По ее словам, с 4 по 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края, а также в Туве столбики термометров поднимутся до 30–35 градусов. На юге Сибири температура будет выше нормы на 7 градусов.

Кроме того, с 4 по 6 августа сильная жара до 36 градусов прогнозируется в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях.

Ранее сообщалось, что пик жары в Москве на текущей неделе ожидается 6 августа. Температура воздуха поднимется до 27–29 градусов. Во второй половине недели в столичном регионе пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, но температура воздуха останется высокой.

При этом, по данным ГУ МЧС России по Москве, температура может подняться до 32 градусов в период с 5 по 7 августа. Жителям и гостям города порекомендовали носить одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени.

