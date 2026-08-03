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03 августа, 14:27

В мире

В Южной Корее температура достигла рекордных 42,5 градуса

Фото: ТАСС/Zuma/Wang Jingqiang

В Южной Корее воздух прогрелся до 42,5 градуса, что стало самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Guardian, который приводит данные Корейского метеорологического управления.

"В юго-восточном городе Янсан в воскресенье днем (2 августа. – Прим. ред.) температура достигла 42,5 градуса. Это самая высокая температура с начала современных наблюдений за погодой в 1904 году", – указано в сообщении.

Из-за аномальной жары 2 августа экстренное предупреждение было введено более чем в 20 населенных пунктах страны.

Ранее стало известно, что число погибших от последствий экстремальной жары в Южной Корее с начала сезона достигло 13 человек. С 15 мая по 31 июля в стране зарегистрировали 1 781 случай тепловых заболеваний.

Аномально жаркая погода фиксируется и в Европе. С начала лета в некоторых странах столбики термометров превысили 40 градусов. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за одну неделю в июне в Европе скончались свыше 1,3 тысячи человек.

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