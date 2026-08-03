Садовод Туманов: старые детские игрушки помогут отпугнуть птиц от урожая

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Детские игрушки на ветках и сетки помогут защитить урожай от птиц. Об этом Москве 24 рассказал руководитель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

Он предупредил, что больше всего ущерба садоводам наносят дрозды-рябинники. Их любимым лакомством является рябина и ирга, однако они с удовольствием едят и другие ягоды, а также яблоки и груши.

"Живут дрозды колониями, а следить за садами дачников отправляют разведчиков. Те спокойно сидят на проводах, а как только увидят, что урожай созрел, свистят, созывая "на обед" всю стаю. В итоге на деревьях очень быстро может ничего не остаться", – отметил эксперт.

Защититься от этих птиц достаточно сложно, так как они очень хитрые, предупредил Туманов. Например, если воробьев еще можно напугать различного рода пугалами, например в виде развевающихся ленточек, то дрозды-рябинники быстро понимают, что все это безопасно для них. Не подействует и биоакустический отпугиватель, имитирующий звуки хищных птиц.





Андрей Туманов руководитель общественной организации "Садоводы России" В своем саду я придумал особый способ: расставляю по веткам уже ненужные детские игрушки. Для птиц это оказалось непостижимой загадкой, и они побаиваются, особенно если периодически менять расположение предметов на деревьях и кустах.

Самый же надежный способ – закрывать урожай сетками. Можно купить специальную, с пометкой "от птиц", либо использовать строительную. При этом бороться с поедающими урожай осами эксперт не рекомендует.

"Во-первых, это одно из самых полезных для сада насекомых, ведь оса выкармливает своих личинок животной пищей, отлавливая в том числе различных вредителей вроде тли, муравьев, бабочек", – пояснил он.

При этом навредить хорошим плодам она не в силах, ей просто не прокусить их оболочку, поэтому она ест то, что уже треснуло или было расклевано птицами, заключил Туманов.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова объяснила, что главной причиной появления горечи в огурцах является стресс из-за температурных перепадов. Чтобы этого не происходило, лучше выращивать овощи в теплице либо закрывать грядку на улице пленкой при похолодании. Другой вариант – раз в две недели обрабатывать кусты органическим иммуностимулятором.