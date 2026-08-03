Горячую линию организовали в Геленджике после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Горячая линия заработала в Геленджике Краснодарского края после атаки беспилотников на поселок Архипо-Осиповка. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов на своей странице в MAX.

По его словам, линия организована на базе МЦУ Геленджика. По номеру 8 (86141) 3-19-29 родственники тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и все еще не вышел на связь, могут уточнить информацию.

Мэр добавил, что звонки принимаются с 09:00 до 18:00. При этом в первый день горячая линия будет работать до 02:00 вторника, 4 августа.

Обломки украинского дрона упали в Архипо-Осиповке утром 3 августа. По данным местных властей, атака была нацелена на объекты гражданской инфраструктуры.

В результате ЧП погибли 7 человек, включая 3 детей. Травмы различной степени тяжести получили 40 человек, 21 из них госпитализировали, еще 19 получили необходимую помощь на месте.

