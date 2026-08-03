Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 18:51

Происшествия

Горячую линию организовали в Геленджике после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Горячая линия заработала в Геленджике Краснодарского края после атаки беспилотников на поселок Архипо-Осиповка. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов на своей странице в MAX.

По его словам, линия организована на базе МЦУ Геленджика. По номеру 8 (86141) 3-19-29 родственники тех, кто отдыхал в Архипо-Осиповке и все еще не вышел на связь, могут уточнить информацию.

Мэр добавил, что звонки принимаются с 09:00 до 18:00. При этом в первый день горячая линия будет работать до 02:00 вторника, 4 августа.

Обломки украинского дрона упали в Архипо-Осиповке утром 3 августа. По данным местных властей, атака была нацелена на объекты гражданской инфраструктуры.

В результате ЧП погибли 7 человек, включая 3 детей. Травмы различной степени тяжести получили 40 человек, 21 из них госпитализировали, еще 19 получили необходимую помощь на месте.

При атаке БПЛА в Геленджике погибли трое детей

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика