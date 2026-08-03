Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 11:20

Происшествия

Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В результате падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По предварительной информации, еще 13 человек пострадали, среди них есть дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор отметил, что атака велась по объектам гражданской инфраструктуры. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

"Поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших", – заявил глава региона.

Ранее в результате атак ВСУ в Крыму погибли три мирных жителя, еще двое получили ранения. Глава региона выразил соболезнования и пообещал помочь пострадавшим.

В тот же день в Брянской области от ударов беспилотников по трем районам пострадали восемь человек. В Климовском районе осколочные ранения получили три человека, в Навлинском – двое мужчин, в Трубчевском – двое мужчин и женщина.

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика