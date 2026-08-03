Три человека погибли при падении обломков БПЛА в Геленджике

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

В результате падения обломков беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком погибли три человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По предварительной информации, еще 13 человек пострадали, среди них есть дети. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор отметил, что атака велась по объектам гражданской инфраструктуры. На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

"Поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших", – заявил глава региона.

Ранее в результате атак ВСУ в Крыму погибли три мирных жителя, еще двое получили ранения. Глава региона выразил соболезнования и пообещал помочь пострадавшим.

В тот же день в Брянской области от ударов беспилотников по трем районам пострадали восемь человек. В Климовском районе осколочные ранения получили три человека, в Навлинском – двое мужчин, в Трубчевском – двое мужчин и женщина.