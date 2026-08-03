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03 августа, 15:28

Происшествия

Часть товаров удалось спасти после пожара на складе Wildberries под Владимиром

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Часть товаров удалось сохранить после пожара на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области, который возник в результате атаки БПЛА. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ.

"В обязательном порядке будет проведена оценка объемов (уцелевшей продукции. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

По словам губернатора области Александра Авдеева, пожар на складе локализовали на площади 100 тысяч квадратных метров. В тушении задействованы 203 сотрудника МЧС, 67 единиц техники и вертолет Ми-8. К работам также привлекли спасателей из Московской и Ивановской областей.

В ночь на 3 августа ВСУ атаковали логистический склад Wildberries во Владимирской области. В результате атаки произошло возгорание, сотрудников эвакуировали. Всего пострадало три человека. Компания временно перестроила логистические цепочки. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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