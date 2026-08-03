Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 10:20

Происшествия

Дело о теракте возбудили после атаки дронов на логоцентр Wildberries под Владимиром

Фото: sledcom.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на логистический центр Wildberries во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что атаке ВСУ подверглось складское помещение в Собинском муниципальном округе. В результате атаки возник пожар. Предварительно, травмы получили три человека, им оказали необходимую помощь.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Обнаруженные фрагменты беспилотников и другие вещественные доказательства направят на судебные экспертизы.

"Нанося удары по инфраструктурным объектам, украинские боевики осознанно игнорируют нормы международного гуманитарного права, ставя под угрозу жизни сотен людей, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Брянской области в результате атак беспилотников ВСУ по трем районам пострадали восемь человек. В Климовском районе осколочные ранения получили три человека, в Навлинском – двое мужчин, в Трубчевском – двое мужчин и женщина. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.

Читайте также


происшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика