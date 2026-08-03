Дело о теракте возбудили после атаки дронов на логоцентр Wildberries под Владимиром

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на логистический центр Wildberries во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там отметили, что атаке ВСУ подверглось складское помещение в Собинском муниципальном округе. В результате атаки возник пожар. Предварительно, травмы получили три человека, им оказали необходимую помощь.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Обнаруженные фрагменты беспилотников и другие вещественные доказательства направят на судебные экспертизы.

"Нанося удары по инфраструктурным объектам, украинские боевики осознанно игнорируют нормы международного гуманитарного права, ставя под угрозу жизни сотен людей, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Брянской области в результате атак беспилотников ВСУ по трем районам пострадали восемь человек. В Климовском районе осколочные ранения получили три человека, в Навлинском – двое мужчин, в Трубчевском – двое мужчин и женщина. Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь.