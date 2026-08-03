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03 августа, 12:22

Транспорт

В России впервые выдали сертификат на коммерческие полеты на аэростате

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки с использованием легкого воздушного судна – свободного аэростата, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обладателем документа стало ООО "Электрик Технолоджи", работающее под брендом "Открытое Небо". Начальник управления летной эксплуатации Росавиации Евгений Кожедуб вручил учредителю компании Алексею Сакачу сертификат на выполнение коммерческих перевозок на легком пилотируемом воздушном судне и эксплуатационные спецификации на свободный аэростат AT104 модели 902TА.

Перед выдачей специалисты Западно-Сибирского МТУ Росавиации провели проверку и подтвердили соответствие заявителя требованиям федеральных авиационных правил.

Производитель аэростата – российская компания "Русбал". Воздушное судно рассчитано на пять человек.

Кроме того, сертифицированы еще два аэростата, которые готовятся к включению в сертификат эксплуатанта. Полеты планируется выполнять над Республикой Алтай.

Ранее сообщалось, что Росавиация приняла решение аннулировать сертификат эксплуатанта авиакомпании "ИжАвиа". С 1 августа компания не будет выполнять рейсы, однако все проданные билеты остаются действительными. На период до 1 февраля 2027 года было продано около 46 тысяч билетов из Ижевска в другие российские города.

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