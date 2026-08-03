В России предложили пересмотреть правила блокировки банковских счетов

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Профсоюз работников платформенной экономики "Новый труд" выступил с инициативой пересмотреть порядок блокировок банковских счетов. Об этом сообщает газета "Ведомости".

По мнению организации, владельцы счетов должны четко понимать основания для попадания в зону риска, перечень документов для исключения из базы и сроки принятия решений.

В свою очередь, банки, Центробанк и государство заинтересованы в создании более оперативного и проверяемого механизма разблокировки, чтобы борьба с серым капиталом не приводила к массовым ограничениям для добросовестных клиентов.

Ключевая идея заключается в разработке отдельного "светофора" рисков для физических лиц и самозанятых по аналогии с действующей системой "Знай своего клиента". Ее следует разместить на ресурсах Федеральной налоговой службы, считает организация.

Вместе с тем авторы предлагают исключать из зоны подозрения самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые вынужденно работают с контрагентами-монополистами или компаниями из "красной зоны". При этом начисление риск-баллов не должно автоматически ухудшать статус клиента.

Также, по мнению профсоюза, банкам и финорганизациям нужны методические рекомендации по оценке рисков в соответствии с 161-ФЗ в отношении физических лиц и самозанятых. Одновременно с этим клиент должен иметь возможность отслеживать, включен ли он в базу 161-ФЗ, какой банк инициировал внесение, когда было подано заявление на исключение, каков срок его рассмотрения и какие нарушения требуется устранить.

Как сообщила газета со ссылкой на исследование "Банки vs. люди. Как в борьбе с серым капиталом не погубить невиновных?" Агентства мониторинга СМИ и соцсетей "Прессиндекс" по заказу профсоюза, за последние два года зафиксировано 81,2 тысячи сообщений в соцсетях о блокировке счетов.

Из них за последний год – 53,5 тысячи (плюс 93%), за последние полгода – 32 тысячи (плюс 48,8%). Наиболее резкие всплески обсуждений происходили в августе 2025 года (плюс 152,8%) и ноябре 2025 года (плюс 54,1%).

По данным "Нового труда", в 2025–2026 годах заметно усилился антифрод-контур по 161-ФЗ "О национальной платежной системе", направленный на борьбу с мошенничеством. Банки стали активнее останавливать не только подозрительные бизнес-операции, но и бытовые переводы, переводы родственникам, переводы между собственными счетами и операции через СБП.

Ранее сообщалось, что Минцифры и Банк России прорабатывают возможность разблокировки банковских карт через портал "Госуслуги". Уточнялось, что такой способ снизит риск поддельных заявлений и упростит проверки.

Как отметили депутаты фракции "Новые люди", люди часто сталкиваются с блокировкой карт из-за срабатывания антифрод-систем, даже если мошенничества не было. При этом прозрачного механизма обжалования и контроля сроков рассмотрения обращений нет.