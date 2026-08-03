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03 августа, 14:12

Шоу-бизнес

Супруга бизнесмена Курбана Омарова написала заявление по незаконному задержанию

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/zimamoscow

Экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров опроверг информацию о том, что полиция увезла его жену Валерию Омарову, заявив, что она самостоятельно прибыла в МВД и написала заявление о незаконном задержании. Об этом сообщает Super.

По словам предпринимателя, его супругу держали в ее кабинете против воли четверо мужчин.

"Она самостоятельно и исключительно по собственной инициативе приехала в ОМВД России по району Замоскворечье, где лично подала заявление по статье 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы") и статье 330 УК РФ ("Самоуправство") в отношении участников нападения", – сказал он.

Кроме того, Омаров обвинил блогера Марину Ильину в создании хайп-контента, строящегося на "разоблачении" Омаровой. Девушка пришла на консультацию к его жене и начала сомневаться в ее квалификации и наличии медобразования. Омаров указал, что его супруга имеет профильное медицинское образование и осуществляет деятельность в рамках своей квалификации и законодательства России.

Он также отметил, что скандал вокруг его жены произошел в том числе из-за него. Бизнесмен уверен, что это устроили ради денег и пиара.

"Это случилось из-за моего выбора в прошлом, который я когда-то сделал. И сейчас этот выбор до сих пор не дает спокойно жить", – добавил он.

Ранее Бородина вступилась за мужа Николая Сердюкова, которого называют альфонсом. Телеведущая подчеркнула, что те, кто называет ее мужа альфонсом, ничего о нем не знают. Она указала на то, что он "без грязи" развелся, оставив ребенку квартиру, а также уехал с одним чемоданом.

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