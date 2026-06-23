Телеведущая Бородина вступилась за мужа, которого называют альфонсом

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Телеведущая Ксения Бородина вступилась за мужа, которого называют альфонсом. Свои мысли она опубликовала на странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Бородина часто говорит о своей любви к супругу, блогеру Николаю Сердюкову, однако поклонники нередко указывают на его низкий заработок, критикуют его и говорят о том, что пара скоро разведется.

Бородина, в свою очередь, подчеркнула, что те, кто называет ее мужа альфонсом, ничего о нем не знают. Она указала на то, что он "без грязи" развелся, оставив ребенку квартиру, а также уехал с одним чемоданом.

Сердюков, со слов телеведущей, никогда с ней не жадничает, а также тратит все на семью. Тем не менее она признала, что зарабатывает больше, однако, по ее мнению, это двигает отношения вперед.

Ранее проходили съемки нового реалити-шоу ТНТ "Мастер игры", в котором должны были принять участие Сердюков и экс-супруг Бородиной Курбан Омаров, однако блогер отказался от съемок. Причиной была названа встреча с Омаровым на площадке.

После этого Бородина заявила, что телеканал хайпует на ее имени, и поддержала партнера. Директор ТНТ Тина Канделаки, комментируя эту ситуацию, заявила, что не планировала создавать "грязный хайп", а также указала на то, что всегда ведет коммуникацию напрямую.

