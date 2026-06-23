Кабмин и Минобороны проработают меры защиты транспортного сообщения с Крымом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство России совместно с Минобороны РФ прорабатывает дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Также Хуснуллин добавил, что будут проработаны меры по поддержке организаций в области туризма. Это нужно для сохранения кадров туротрасли и возврата путешественникам средств по бронированию, включая вопросы, детского отдыха.

Ранее сообщалось, что в рамках обеспечения безопасности в Крыму с 22 июня по 1 сентября 2026 года приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях. Глава республики Сергей Аксенов призвал отнестись к такому решению с пониманием.

В связи с этим был отменен заезд во Всероссийский детский центр "Алые паруса". Кроме того, сообщалось о проведении планового вывоза отдыхающих из "Артека". Для решения всех вопросов, связанных с детским отдыхом в республике, был создан оперативный штаб.

В Российском союзе туриндустрии отмечали, что оперативно прорабатывают альтернативные варианты отдыха для детей. Туроператоры, в частности, предлагают для посещения лагеря Анапы и других регионов страны.

Вместе с тем на аналогичные сроки в Крыму приостановили проведение спортивных мероприятий, тренировок и турниров. Также временно приостановлен выезд спортсменов на соревнования за пределы республики.