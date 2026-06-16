Власти Крыма запретят движение мототехники по ночам

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Движение мопедов, мотороллеров, мотоциклов, питбайков и другой мототехники в Крыму будет временно ограничено по ночам, в период с 20:00 до 06:00 по московскому времени. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в MAX.

По его словам, временные ограничения будут действовать с 00:00 17 июня до особого распоряжения.

Соответствующий документ опубликован на портале правительства региона. Там отмечается, что решение принято для защиты населения, военных, государственных и специальных объектов от угроз. Контроль за соблюдением мер возложен на МВД РФ по Крыму.

Ранее в Центре организации дорожного движения сообщили, что чаще всего московские мотоциклисты нарушают дистанцию и скоростной режим. Камеры нередко фиксируют с их стороны также нарушения правил перестроения и очередности проезда. Всего в городе зарегистрировано около 130 тысяч владельцев мотоциклов.

