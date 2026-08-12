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12 августа, 07:12

Происшествия

Суд рассмотрит дело о краже часов пассажира у рамки металлодетектора в Домодедово

Фото: MAX/"УТ МВД России по ЦФО"

Уголовное дело о краже наручных часов в аэропорту Домодедово передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По версии следствия, 20-летний житель Великого Новгорода похитил часы у пассажира, пока тот забирал вещи после прохождения рамки металлодетектора. Молодой человек незаметно достал часы из лотка, спрятал их в карман и в тот же день улетел внутренним рейсом.

Личность подозреваемого установили сотрудники линейного управления МВД в аэропорту Домодедово. Мужчину задержали по месту жительства во время служебной командировки сотрудников полиции. К моменту задержания он уже продал похищенные часы третьим лицам. Обвиняемый полностью признал вину. Ущерб потерпевшему составил более 22 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ о краже с причинением значительного ущерба гражданину. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ставропольском крае 30-летняя мать заставила своих 9-летнего сына и 5-летнюю дочь украсть деньги у знакомой, пообещав купить им сладости и игрушки. Дети нашли и передали ей средства, которыми она распорядилась по своему усмотрению. Фигурантка признала вину, раскаялась и возместила ущерб. Возбуждено уголовное дело.

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