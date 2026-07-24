24 июля, 15:04Происшествия
Женщина украла телефон у посетительницы кафе в центре Москвы
Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, установленные в заведении. Злоумышленница незаметно вытащила телефон из кармана проходившей рядом девушки и скрылась.
Позднее подозреваемую установили. Выяснилось, что похищенный телефон она продала на улице случайному прохожему.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной из одежды, с причинением значительного ущерба гражданину.
Ранее житель Ульяновска украл алкогольное мороженое на 61 тысячу рублей. Он тайно проник в торговый павильон, вынес десерт и съел большую часть в парке. Возбуждено уголовное дело о краже.
"Московский патруль": мужчина в гастромаркете украл телефон, оставленный на столе