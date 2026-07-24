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24 июля, 15:04

Происшествия

Женщина украла телефон у посетительницы кафе в центре Москвы

Видео: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина украла телефон у посетительницы кафе на улице Покровке в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения, установленные в заведении. Злоумышленница незаметно вытащила телефон из кармана проходившей рядом девушки и скрылась.

Позднее подозреваемую установили. Выяснилось, что похищенный телефон она продала на улице случайному прохожему.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о краже, совершенной из одежды, с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее житель Ульяновска украл алкогольное мороженое на 61 тысячу рублей. Он тайно проник в торговый павильон, вынес десерт и съел большую часть в парке. Возбуждено уголовное дело о краже.

"Московский патруль": мужчина в гастромаркете украл телефон, оставленный на столе

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