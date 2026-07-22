В Торжке сотрудница обокрала суши-бар и проиграла деньги в казино

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В Торжке 30-летняя администратор обокрала суши-бар и проиграла деньги в казино. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Тверской области.

Как рассказали в ведомстве, в один из дней женщина вытащила из кассы 38 тысяч рублей. Деньги она потратила в онлайн-казино, но ей не удалось ничего выиграть. В МВД отметили, что недостачу в кассе заметил владелец заведения.

Подозреваемая признала вину во время допроса. Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в столичных Хамовниках мужчина похитил из магазинов почти 7 килограммов икры. Недостачу 34 банок икры горбуши, кеты и нерки обнаружили во время инвентаризации в торговой сети. Ущерб превысил 58 тысяч рублей.