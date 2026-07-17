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17 июля, 08:10

Происшествия

В Хамовниках мужчина украл из магазинов почти 7 кг икры

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Хамовниках мужчина похитил из магазинов почти 7 килограммов икры. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Недостачу 34 банок икры горбуши, кеты и нерки обнаружили во время инвентаризации в торговой сети. Ущерб превысил 58 тысяч рублей.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Оренбургской области. Мужчина прятал товар под куртку и проходил мимо кассы.

Злоумышленника задержали. На допросе он признался, что планировал съесть всю икру самостоятельно.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье о краже. Его отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Брянске мужчина похитил корм для животных в зоомагазине и отдал своему коту. По словам директора торговой точки, он схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более двух тысяч рублей и скрылся. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

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