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17 июля, 09:18

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МВД: мошенники стали блокировать смартфоны детей после входа в учетную запись iCloud

Россиян предупредили о мошеннической схеме с iCloud

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники под различными предлогами стали просить подростков войти в учетную запись iCloud, подконтрольную злоумышленникам, на iPhone, после чего блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД России.

Аферисты ищут несовершеннолетних, которые пользуются техникой компании Apple, и втираются к ним в доверие. Затем мошенник отправляет подростку фотографию якобы своего разбитого телефона и объясняет, что из-за этого не может зайти в свою учетную запись iCloud. Под видом срочной просьбы, например распечатать билеты на самолет или материалы для доклада начальнику, он уговаривает жертву войти в его аккаунт.

"Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждение, в ином случае предупреждает об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом", – предупредили в МВД.

В ведомстве призвали родителей объяснить детям, что нельзя входить в чужие учетные записи на своих устройствах и передавать незнакомцам данные от iCloud.

Кроме того, мошенники стали притворяться биологическими матерями, чтобы обманывать подростков. Глава Тарусского округа Калужской области Михаил Голубев заявил, что подобное сообщение получил его 14-летний сын. В тексте письма незнакомая женщина заявила, что она якобы является настоящей матерью, которая отдала ребенка при рождении другим людям. Однако мальчик не поверил и обратился к настоящим родителям.

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