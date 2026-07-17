В Норильске троих жителей подозревают в краже драгметаллов на 23 млн рублей

Фото: MAX/"МВД 24"

В Красноярском крае трое работников горно-металлургического предприятия подозреваются в краже драгоценных металлов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным полиции, злоумышленники переправляли похищенное между цехами через коммуникационные трубы. Затем они выносили металлы с территории завода, минуя зоны досмотра и скрываясь от охраны.

Во время обыска в квартире одного из фигурантов оперативники обнаружили 8 пакетов с порошкообразным веществом общей массой свыше 21 килограмма. Экспертиза подтвердила, что в свертках содержатся платина, палладий, золото, серебро, родий и иридий. Стоимость изъятой партии превышает 23 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела о краже и незаконном обороте драгоценных металлов. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее Сэм Гершон был приговорен к 6 годам колонии общего режима в Москве. По данным столичной прокуратуры, злоумышленник с соучастниками хранил драгоценные камни в помещении, которое они скрывали за вывеской ювелирного салона, расположенного на Брянской улице.

В дальнейшем Гершон и его подельники планировали нелегально продавать в Сети изделия. Однако полиция пресекла противоправную деятельность мужчины. В результате его признали виновным по делу о незаконном обороте драгоценных камней в крупном размере, который организован группой лиц по предварительному сговору.

