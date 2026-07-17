Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июля, 09:31

Происшествия

В Норильске троих жителей подозревают в краже драгметаллов на 23 млн рублей

Фото: MAX/"МВД 24"

В Красноярском крае трое работников горно-металлургического предприятия подозреваются в краже драгоценных металлов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным полиции, злоумышленники переправляли похищенное между цехами через коммуникационные трубы. Затем они выносили металлы с территории завода, минуя зоны досмотра и скрываясь от охраны.

Во время обыска в квартире одного из фигурантов оперативники обнаружили 8 пакетов с порошкообразным веществом общей массой свыше 21 килограмма. Экспертиза подтвердила, что в свертках содержатся платина, палладий, золото, серебро, родий и иридий. Стоимость изъятой партии превышает 23 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела о краже и незаконном обороте драгоценных металлов. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее Сэм Гершон был приговорен к 6 годам колонии общего режима в Москве. По данным столичной прокуратуры, злоумышленник с соучастниками хранил драгоценные камни в помещении, которое они скрывали за вывеской ювелирного салона, расположенного на Брянской улице.

В дальнейшем Гершон и его подельники планировали нелегально продавать в Сети изделия. Однако полиция пресекла противоправную деятельность мужчины. В результате его признали виновным по делу о незаконном обороте драгоценных камней в крупном размере, который организован группой лиц по предварительному сговору.

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через покупку золота

Читайте также


происшествиярегионы

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика