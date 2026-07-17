СФ разрешил "Почте России" доставлять квитанции за ЖКУ через "Госуслуги"

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Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, направленный на поддержку "Почты России". Документ, в частности, предусматривает возможность доставки платежных документов за жилье и жилищно-коммунальные услуги в личный кабинет на портале "Госуслуги".

Квитанции будут приходить в электронном виде только тем получателям, которые зарегистрированы на "Госуслугах" и не отказались от такого формата. Закон закрепляет, что подобная доставка считается надлежащей, а дополнительно предоставлять бумажные документы в этом случае не потребуется.

Кроме того, "Почта России" получила право размещать рекламу на доставляемых платежных документах. Соответствующие изменения внесены в закон "О рекламе". При этом реклама не должна накладываться на информацию в квитанции и занимать больше трети документа.

Закон также разрешает компании привлекать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми отправлениями, в том числе для доставки корреспонденции. Однако сторонним компаниям нельзя поручать доставку пенсий, пособий и других целевых выплат. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет "Почта России". Правительство сможет устанавливать конкретные требования к таким организациям и ИП.

Еще одна норма ограничивает круг организаций, которые могут оставлять корреспонденцию в почтовых ящиках многоквартирных домов. Доступ к ящикам, помимо жильцов, будут иметь "Почта России", управляющие компании и организации, которым вносится плата за жилое помещение и ЖКУ. Общее собрание собственников может выбрать и других почтовых операторов, которые также получат такую возможность.

В законе закреплены бесплатные СМС-уведомления о почтовых отправлениях. "Почта России" сможет принимать заявления и оказывать услуги гражданам напрямую или через отделения почтовой связи, в том числе в населенных пунктах без МФЦ. Кроме того, коммерческие банки не смогут взимать комиссию с "Почты России" за операции по оплате ЖКУ в отделениях почтовой связи.

Замглавы Минцифры России Иван Лебедев, выступая на заседании Совета Федерации, заявил, что ведомство работает над тем, чтобы "Почта России" полностью функционировала в новых регионах страны.

"Если "Почта" будет присутствовать на территориях, то, безусловно, получатся санкционные ограничения, и в этом смысле будут серьезные потери для финансово-хозяйственной деятельности. Но мы в любом случае предусматриваем для себя и работаем в этом направлении для того, чтобы на субъектах, которые воссоединенные с нами, появилась полноценная работа "Почты", – заключил Лебедев.

Ранее в Госдуме приняли законопроект о создании электронных почтовых ящиков на "Госуслугах". Через них госорганы, госкомпании и Банк России будут направлять юридически значимые письма. Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение 7 дней после его размещения. Также граждане самостоятельно смогут определять круг лиц, от которых хотят получать сообщения.