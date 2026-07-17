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17 июля, 12:15

Туризм

89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона в 2026 году

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Разрешительные документы на открытие пляжного сезона в 2026 году уже получили 89 пляжей Анапы. Об этом сообщили в канале правительства РФ в МАХ.

Еще 12 пляжей в настоящее время ожидают экспертизу. Параллельно в городе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего при крушении танкеров в Керченском проливе.

Параллельно с тем на пляжах Анапы отсыпают слои чистого песка.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел в конце 2024 года после крушения танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В апреле 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для купания 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюкского района.

Работы по сбору мазута завершились в сентябре 2025 года, однако позднее в акватории зафиксировали новый разлив объемом почти 900 тонн. По итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в 2026 году разрешение на открытие пляжного сезона на тот момент получили 72 пляжа Анапы.

Популярность отдыха в Анапе выросла вдвое

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