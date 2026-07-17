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17 июля, 15:56

Политика

Парламент Японии сохранил мужскую линию наследования престола

Фото: depositphotos/denisismagilov​

Парламент Японии одобрил ряд поправок к закону об императорском доме, однако традиция передачи трона исключительно по мужской линии осталась неизменной. Об этом сообщило издание Japan Today.

Эксперты и наблюдатели опасаются, что новые меры могут привести к угасанию династии, поскольку императором может стать только мужчина. Беспокойство усиливается на фоне сокращения и старения императорской семьи.

Сейчас главным наследником императора Нарухито является его 60-летний младший брат принц Акисино, который всего на шесть лет моложе монарха. К моменту возможного восшествия на престол он может оказаться слишком стар для исполнения обязанностей. В таком случае власть перейдет его 19-летнему сыну Хисахито. Третьим в очереди стоит 90-летний дядя императора принц Хитати.

Многие японцы опасаются, что династия прервется, если у Хисахито не родится сын. Для этого поправки и разрешают императорской семье усыновлять дальних родственников мужского пола старше 15 лет. Их будущие сыновья также смогут претендовать на престол.

Кроме того, принцессы смогут сохранять свой титул даже после замужества с мужчиной из неимператорской семьи. Консерваторы настаивают, что наследование по мужской линии необходимо, поскольку именно оно является источником легитимности императора.

По данным журналистов, многие японцы видят в решении парламента попытку отстранить от власти принцессу Айко.

Ранее в Японии произошел скандал из-за слов депутата правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хирофуми Накасонэ о замужестве Айко. Накасонэ утверждал, что в случае наследования престола на принцессу легло бы "колоссальное давление" из-за необходимости родить мальчика.

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