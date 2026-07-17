До 30 градусов жары ожидается в Москве 19 и 20 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в воскресенье и понедельник, 19 и 20 июля, может подняться до 30 градусов. Об этом заявил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в комментарии РИА Новости.

"Осадков в эти дни не ожидается", – уточнил он.

В субботу, 18 июля, воздух прогреется до 25–27 градусов, будет ясно. При этом осадки вернутся в город уже во вторник, 21 июля.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что следующая неделя будет дождливая, но затяжных ливней ждать не стоит. Температура воздуха составит 20–25 градусов.