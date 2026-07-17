Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Минувшая ночь в Москве, 17 июля, стала самой холодной с начала месяца, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В эту ночь на базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров показали минимально 10,4 градуса. До этого температура в июле не опускалась ниже 14,7 градуса – это было 8 июля. В списке самых холодных ночей прошедшая заняла четвертое место, уступив 1, 3 и 26 июня.

На других метеостанциях столицы фиксировали от 9 в Тушино до 11,5 на Балчуге, в это же время в ТиНАО холоднее всего оказалось в Михайловском – всего 7 градусов.

По словам синоптика, ближайшая ночь в столице также будет холодной, около 10 градусов тепла, а по области – от 7 до 12 градусов. Местами в Подмосковье температура воздуха опустится до 5 градусов.

Ранее специалисты рассказывали, что во второй половине недели установится теплая и комфортная погода в Москве. С пятницы по воскресенье, 17–19 июля, осадков не ожидается, а ночи постепенно станут теплее. В пятницу днем воздух в столице прогреется до плюс 21–23 градусов, по области – до плюс 25 градусов. При этом сохранится плотный северный ветер.

