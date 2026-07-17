В России врачи расширят диагностику болезней с помощью ИИ

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Российские врачи смогут использовать искусственный интеллект при проведении ЭКГ и колоноскопии. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интервью РИА Новости.

По его словам, внедрение систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ существенно повышает точность диагностики. Ранее такие технологии применялись только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. Теперь их перечень расширен.

Баланин подчеркнул, что использование искусственного интеллекта ускорит постановку диагноза и снизит вероятность врачебных ошибок.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев рассказал, что ведомство планирует использовать инструменты ИИ для прогнозирования потребности и возможного дефицита в лекарственных препаратах. Он также отметил, что министерство уже внедрило запрет на продажу недоброкачественных препаратов и лекарств с истекшим сроком годности.