Женщины составляют 80% членов избирательных комиссий в России

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Около 80% членов избирательных комиссий в России являются женщинами, однако на более высоких уровнях избирательной системы доля мужчин становится больше. Об этом ТАСС сообщила член ЦИК РФ Людмила Маркина.

Она отметила, что значительное число женщин в комиссиях связано с их ответственным отношением к работе. По словам Маркиной, многие из них совмещают участие в подготовке и проведении выборов с профессиональными обязанностями и заботой о семье.

"От того, кто работает в системе избирательных комиссий, насколько доверительно люди будут относиться к избирательным комиссиям, во многом зависит и легитимность всего процесса и процедуры", – добавила Маркина.

Выборы в Госдуму состоятся с 18 по 20 сентября. В эти же дни пройдут и другие совмещенные голосования. Жители Москвы смогут проголосовать электронно на любом избирательном участке столицы.

Такое право есть как у горожан с постоянной регистрацией, так и у тех, у кого временная прописка оформлена не позднее чем за три месяца до даты голосования при условии наличия активного избирательного права по соответствующему одномандатному округу. ЦИК также направил приглашения наблюдателям из 103 стран и 12 международных организаций, положительный ответ дали 43 государства.