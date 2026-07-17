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17 июля, 11:05

Политика

Блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о ВС РФ

Фото: youtube.com/@sobchak

Блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о российской армии. Об этом РИА Новости заявил его адвокат Сергей Бадашмин.

Ремесло будет доставлен из Санкт-Петербурга в Москву для избрания меры пресечения. Это произойдет в ближайшее время, уточнил правозащитник. Он также добавил, что у блогера прошли обыски.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 7 годам лишения свободы экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Он также на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

По данным следователей, Круглов в 2022 году опубликовал в интернете заведомо ложные сведения о действиях российских военных против мирного населения Украины. Позднее бывшего депутата задержали.

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