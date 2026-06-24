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24 июня, 18:02

Политика

Экс-депутат Мосгордумы Круглов приговорен к 7 годам по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин (Максим Круглов включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 7 годам лишения свободы бывшего депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России) по делу о фейках о российской армии. Об этом ТАСС заявил его адвокат Сергей Бадамшин.

Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Круглов стал фигурантом уголовного дела о фейках о ВС РФ в октябре прошлого года. По данным следствия, в 2022 году он разместил в открытом доступе заведомо ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения Украины. После этого экс-депутата задержали.

В ходе допроса свою вину он не признал. Спустя время суд отправил Круглова в СИЗО, а также наложил арест на его имущество.

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