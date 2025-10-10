Форма поиска по сайту

10 октября, 12:21

Политика

Суд арестовал имущество экс-депутата МГД Круглова

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Замоскворецкий суд столицы арестовал имущество бывшего депутата Мосгордумы, зампреда партии "Яблоко" Максима Круглова по делу о фейках о российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебной инстанции.

Круглова задержали 1 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело о публичном распространении ложной информации о ВС России.

По данным следствия, в апреле 2022 года экс-депутат разместил в открытом доступе публикации, содержащие фейки о действиях российских военных против мирного населения Украины.

В ходе допроса Круглов вину не признал. Через некоторое время его заключили под стражу. Сторона защиты обжаловала это решение.

