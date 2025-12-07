Форма поиска по сайту

07 декабря, 14:59

Безопасность

В МВД рассказали о безопасности использования Face ID в приложениях

Фото: 123RF.com/tan4ikk

Технология распознавания лиц (Face ID) остается надежным способом защиты персональных данных в банковских приложениях, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

"Этот метод аутентификации активно используется банками России и рекомендован как эффективный инструмент для повышения уровня безопасности мобильных устройств и приложений", – говорится в сообщении.

Ранее МВД призвало россиян не переходить по ссылкам из СМС. В частности, ведомство рекомендовало отключить функцию отображения текста входящих СМС на экране заблокированного телефона, а также не переходить по ссылкам в сообщениях.

Мошенники часто выдают себя за сотрудников банков и под различными предлогами просят назвать им реквизиты карты, код безопасности и одноразовый пароль. Министерство посоветовало сделать выбор в пользу сложных паролей.

Кроме того, важно установить качественную антивирусную программу, не хранить в телефоне реквизиты карт и избегать входа в систему мобильного банкинга с чужих устройств.

Читайте также


безопасность

