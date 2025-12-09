ТАСС: глава Реутова впал в кому с отеком мозга после ДТП

Фото: depositphotos/sudok1

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко впал в кому после ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инсайдера, близкого к администрации города, а также источник в окружении самого политика.

Со слов собеседников агентства, врачи зафиксировали у Науменко отек мозга.

В свою очередь, в пресс-службе НИИ Склифосовского уточнили, что главу подмосковного города перевели в нейрохирургическое отделение. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

О том, что Науменко попал в ДТП, стало известно вечером 9 декабря. Утверждалось, что авария произошла в Нижегородской области.

