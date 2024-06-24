В Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший кортеж премьера Венгрии Орбана

Фото: 123RF/udo72

Немецкий полицейский, сопровождавший кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта, погиб в результате ДТП. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции ФРГ сообщает РИА Новости.

"В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьезные травмы, что вскоре скончался в больнице", – сообщили в правоохранительных органах Германии.

Там уточнили, что еще один полицейский в происшествии получил тяжелые травмы и в данный момент находится на лечении.

В сообщении отметили, что ДТП произошло по вине водителя, которая не заметила перекрытия дороги и врезалась в два мотоцикла полицейских, которые сопровождали кортеж Орбана. Венгерский премьер посещал матч чемпионата Европы между Венгрией и Шотландией. Сам он в происшествии не пострадал, его кортеж вскоре после аварии продолжил движение.

Ранее водитель автомобиля в США врезался в автомобиль рядом с автоколонной американского лидера Джо Байдена. Инцидент произошел в штате Дэлавер, где президент США со своей супругой Джилл проводил выходные. Чета Байденов в происшествии не пострадала.