Неизвестные напали на автоколонну президента Палестины – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash

Неизвестные напали на автоколонну президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом сообщает издание Türkiye Newspaper.

СМИ опубликовало видео, на котором видно, как люди в бронежилетах поднимают с асфальта автоматы, после чего занимают позиции за автомобилем и начинают стрельбу. Точное место, где случилась перестрелка, не называется.

Отмечается, что при обстреле тяжело ранили охранника палестинского лидера, он скончался. О состоянии самого Аббаса сведений нет.

По предварительной информации, ответственность за нападение взяли на себя члены организации "Сыны Абу Джандала". Уточняется, что ранее они требовали от палестинского президента "атаки Израиля" в течение суток.

Ранее сообщалось, что палестинская сторона попросила отложить визит Аббаса в РФ, запланированный на 15 ноября. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов отметил, что палестинское руководство ссылалось на сложную ситуацию, из-за которой Аббас не может выезжать из региона. В России к обстоятельствам отнеслись с пониманием, подчеркнул Богданов.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет свыше 240 человек.

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств