Сирены воздушной тревоги звучат на юге Израиля и в районе Тель-Авива

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Сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве. Об этом со ссылкой на армию Израиля сообщает РИА Новости.

"Сирены прозвучали в Центральном и Южном Израиле", – указано в сообщении.

Согласно информации Командования тыла Армии обороны Израиля, сигналы тревоги, в частности, прозвучали в ряде районов Тель-Авива, а также в его ближайших пригородах. Предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева и в ряде районов, прилегающих к сектору Газа.

По сообщениям очевидцев, из сектора Газа в сторону Израиля вылетели десятки ракет.

5 июля Армия обороны Израиля заявила об отражении пяти ракет. По данным ведомства, они были выпущены из сектора Газа в сторону израильской территории.

Позже СМИ со ссылкой на сирийские государственные издания писали, что Израиль ударил по окрестностям Дамаска. В прессе сообщалось о звуках взрывов над городом. В Дамаске сработали сирийские средства противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что военные Израиля начали масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.