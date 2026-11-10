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10 ноября, 07:39

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Депутат ГД Кавшар: часть работников получит декабрьскую зарплату раньше из-за праздников

Россиянам объяснили, почему декабрьскую зарплату могут перечислить раньше срока

Фото: depositphotos/Fascinadora

Работодатели могут досрочно перечислить сотрудникам декабрьскую зарплату, если установленная дата выплаты совпадает с новогодними праздниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонору Кавшар.

Новогодние каникулы начнутся 31 декабря и завершатся 10 января. Из-за продолжительных выходных график привычных расчетов с персоналом может измениться.

Работники, которым часть заработка обычно поступает в начале месяца, могут получить эти деньги раньше. В результате до наступления Нового года на счета некоторых сотрудников поступит сразу несколько начислений.

Кавшар уточнила, что крайним сроком для таких перечислений станет 30 декабря – на следующий день начнутся нерабочие дни. Помимо обычной зарплаты, компании могут заранее выплатить премию, известную как 13-я зарплата, или вознаграждение за период работы, который заканчивается позднее. В отдельных случаях декабрьское поступление будет включать и часть январского заработка.

При этом график расчетов с сотрудниками каждая организация закрепляет в собственных внутренних документах. Однако есть общее законодательное требование – зарплата должна поступать не позднее чем через 15 календарных дней после завершения периода, за который она начислена.

Ранее в Госдуме рассказали, что до конца 2026 года отдельные категории пенсионеров смогут получить прибавку к выплатам за счет перерасчета. Основанием для повышения могут стать достижение 80-летнего возраста, получение первой группы инвалидности, появление нетрудоспособных иждивенцев или увольнение с работы.

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