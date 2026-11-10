Михаила Галустяна внесли в базу данных ГУР Украины

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Комик и телеведущий Михаил Галустян оказался в базе данных Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом свидетельствуют данные портала.

В опубликованных сведениях утверждается, что Галустян поддерживает политику России в отношении Украины. Отдельно авторы базы указали на его хорошие отношения с Владимиров Путиным и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

В июле артист рассказывал российскому президенту о подготовке телевизионного проекта "Битва дронов". Глава государства тогда пожелал успехов в его реализации.

Ранее в базу антироссийского портала внесли певицу Ларису Долину. Включение артистки украинская сторона объяснила ее поддержкой специальной военной операции и российских военнослужащих.