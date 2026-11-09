Экс-зампреда отделения общества "Динамо" Михалевского арестовали по делу о мошенничестве

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Тушинский районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему первому зампредседателя московского отделения спортивного общества "Динамо" Владимиру Михалевскому, обвиняемому в мошенничестве почти на 100 миллионов рублей со столичной недвижимостью. Домашний арест заменили заключением под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Формальным поводом стало представление начальника одного из филиалов управления ФСИН России по Москве. В суде установили, что в конце минувшей недели подсудимый самовольно ушел из частной клиники, адрес которой был указан как место отбывания домашнего ареста.

"Он <...> продолжил модель поведения, направленную на затягивание сроков рассмотрения уголовного дела", – сказал собеседник агентства.

Срок содержания под стражей установлен до 9 января 2027 года, отсчет идет с даты задержания подсудимого.

В отношении Михалевского завершено расследование уже третьего уголовного дела о мошенничестве, в нем два эпизода. Кроме него фигурантами проходят бизнесмен Евгений Курбанов, а также заочно арестованный и объявленный в розыск Михаил Семенов.

По материалам дела, не позднее 26 декабря 2016 года Михалевский вместе с Семеновым, Курбановым и неустановленными участниками организованной группы намеревался получить право собственности на чужое имущество. Гражданке Австрии Сюзанне Фавахири, которой принадлежала доля в размере 19,17% в уставном капитале компании "Андим" (сейчас ликвидирована), предоставили заведомо ложные сведения о готовности выкупить эту долю.

Перед возбуждением первого уголовного дела о хищении у "Динамо" Михалевский вместе с супругой уехал из страны. В конце 2019 года его задержали в Испании, а позже по запросу Генпрокуратуры экстрадировали в Россию.

Ранее СМИ сообщили, что миллиардеру Ибрагиму Сулейманову и другим фигурантам дела об убийствах и покушениях на убийство в составе организованной преступной группы предъявили обвинение. Сам Сулейманов вину не признал.

Уголовное дело касается преступлений, совершенных в 1999 и 2004 годах, а также покушения на убийство в 2025 году.