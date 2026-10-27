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27 октября, 08:29

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ТАСС: миллиардеру Сулейманову предъявили обвинение по делу о заказных убийствах

Миллиардеру Сулейманову предъявили обвинение по делу о заказных убийствах – СМИ

Фото: ТАСС/Суды общей юрисдикции

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову и другим фигурантам дела об убийствах и покушениях на убийство в составе организованной преступной группы предъявили обвинение. Сулейманов вину не признал, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, уголовное дело касается преступлений, совершенных в 1999 и 2004 годах, а также покушения на убийство в 2025 году. Одной из жертв стал Георгий Таль, руководивший Федеральной службой по финансовому оздоровлению и банкротству. Его убили в 2004 году.

Сулейманова задержали 3 октября 2025 года в загородном доме на Рублевке. Изначально ему вменяли организацию двух убийств и покушения на убийство. Позднее в деле появилась статья о создании организованного преступного сообщества и участии в нем.

Еще четырех фигурантов дела суд отправил под стражу. Среди них – гражданин Украины Денис Зейкан, также известный как Василий Губаль.

По версии следствия, он использовал несколько личностей, после освобождения из мест лишения свободы уехал на Украину и сменил имя. Позднее, как полагают следователи, Зейкан вошел в состав преступной группы и участвовал в покушении на убийство в 2021 году, которое, по версии следствия, организовал Сулейманов.

Еще один предполагаемый сообщник бизнесмена – Ахмед Батырсаханов. Ранее его судили за стрельбу по десантникам в 2009 году.

Кроме того, суд арестовал двух предполагаемых непосредственных исполнителей одного из убийств. В рамках расследования правоохранители провели более 40 обысков в Московском регионе и Дагестане. Фигурантам дела грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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