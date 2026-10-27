27 октября, 18:29Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще шесть беспилотников, летевших на Москву
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны нейтрализовали еще шесть беспилотников, которые летели в сторону Москвы во вторник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
На месте падения фрагментов задействованы экстренные службы.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще 10 дронов. Они также направлялись к столице. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 16.
На фоне этого аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения. Они работают по согласованию с соответствующими органами.
В Росавиации отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани.