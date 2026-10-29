Пожар в ядерной лаборатории США привел к радиационному выбросу

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В лаборатории ядерного комплекса Саванна-Ривер в Южной Каролине произошел пожар, сопровождавшийся выбросом радиоактивных материалов. При этом за пределами объекта следов загрязнения не обнаружили, сообщила администрация комплекса.

Возгорание началось в 00:00 по московскому времени. Позднее администрация объявила о ликвидации пожара.

После устранения угрозы администрация полностью отменила режим чрезвычайной ситуации. В 04.45 по московскому времени защитные меры сняли, а контрольно-пропускные пункты и баррикады на въездах вновь открыли.

Сотрудники следующей смены должны прибыть на работу в обычном режиме.

Ранее возгорание произошло на военной базе Уэйнрайт в канадской провинции Альберта. В результате пожара по меньшей мере четыре человека погибли и еще 39 получили различные ранения. По факту трагедии в Канаде был объявлен траур.